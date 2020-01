Christian Zimlich übernimmt die Agenden von Bettina Vogler-Trinkfass, die künftig das Geschäft für Wasch- und Reinigungsmittel für die DACH-Region verantworten wird.

Bettina Vogler-Trinkfass, seit 2017 Country Managerin von Procter & Gamble Austria, übernimmt künftig die Verantwortung für das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmittel des Konzerns in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Nachfolger ist der langjährige P&G-Manager Christian Zimlich. Der 47-Jährige wird sich in Zukunft in seiner neuen Funktion als Country Manager darauf fokussieren, das Geschäft des weltweit führenden Markenartikelherstellers in Österreich weiter auszubauen.Nach seinem Studium an der Universität Würzburg-Schweinfurt startete er seine Karriere bei P&G im Jahr 2000 und war seitdem in verschiedenen nationalen und internationalen Führungspositionen im Vertrieb tätig. Nach den ersten Stationen als Key Account Manager im Bereich Haushaltsmarken, wechselte Zimlich in den Vertrieb von P&G in Vietnam. Als Teamleader Western Europe Discount in Genf kehrte er 2008 schließlich nach Europa zurück, ehe er anschließend Aufgaben sowohl im lokalen als auch im globalen Geschäft mit großen Handelsketten in Schwalbach am Taunus übernahm.