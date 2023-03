Bergader

Hans Burger führte bereits bis 2016 die Geschicke von Bergader.

Mit Hans Burger tritt ein alter Bekannter die Nachfolge von Frank Forstmann bei Bergader an. Der neue Vertriebsgeschäftsführer führte das Unternehmen bis 2016 zehn Jahre lang zusammen mit Inhaberin Beatrice Kress.

Hans Burger dockt als neuer Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb bei der Bergader Privatkäserei an. Er übernimmt die Position am 1. April von seinem Nachfolger Frank For