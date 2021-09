Michael Ohlendorf, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, und Michael Münch, Geschäftsführer Produktion und Technik, verlassen die Privatmolkerei Bauer.

Molkerei Bauer vollzieht einen Führungswechsel. Wie die LZ berichtet, ziehen sich die beiden Geschäftsführer Michael Ohlendorf und Michael Münch aus dem Unternehmen zurück. In die Geschäftsführung wurde Michael Janker berufen, zuständig für den Bereich Produktion und Technik, der gleichzeitig als COO der Bauer Gruppe fungiert. Der Geschäftsführungsbereich Vertrieb und Marketing wird interimsmäßig von den Prokuristen Klaus Michel (Vertrieb) und Klaus Ahrens (Marketing) übernommen.

Ohlendorf und Münch kamen im Jänner 2019 ins Unternehmen, um die Nachfolge der langjährigen Geschäftsführer Jürgen Green und Christian Beilcke, die sich bald darauf in den Ruhestand verabschiedeten, anzutreten. Münch hat bereits Ende der 1980er Jahre eine Lehre als Molkereifachmann bei der Molkerei in Wasserburg am Inn absolviert.