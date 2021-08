Procter & Gamble: Wechsel an der P&G-Spitze

Mit 1. November 2021 folgt Jon R. Moeller, aktuell Vice Chairman und Chief Operating Officer bei Procter & Gamble, auf David Taylor als President und Chief Executive Officer (CEO) des US-amerikanischen Konsumgüterriesens.

Jon R. Moeller, der zukünftige President und CEO von Procter & Gamble, ist seit dem Jahr 1988 im Unternehmen. 2009 erfolgte sein Aufstieg ins globale Führungsteam, wo er als Chief Financial Officer (CFO), Chief Operating Officer (COO) und Vice Chairman fungierte.Der bisherige CEO David Taylor wechselt auf die Position des Executive Chairman. In dieser Funktion leitet er das Board of Directors von P&G und wird das Führungsteam bei Unternehmensentscheidungen beraten und unterstützen.Zudem wurde Shailesh Jejurikar als Nachfolger von Jon R. Moeller zum Chief Operating Officer bestellt. Er tritt seine neuen Aufgaben zum 1. Oktober 2021 an. Shailesh Jejurikar verantwortete bisher den Bereich Fabric & Home Care, die größte Geschäftseinheit von Procter & Gamble.