Die erfahrene Managerin Astrid Teckentrup löst Franz-Olaf Kallerhof an der Spitze des internationalen Markenartiklers Procter&Gamble für den DACH-Raum ab.

Die operative Führung des gesamten deutschsprachigen Raums liegt damit ab 1. Juli in den Händen von Astrid Teckentrup. Ihr Vorgänger verlässt nach 33 Jahren Procter&Gamble (P&G) und verabschiedet sich in den Ruhestand. Kallerhof wird sich anderen Aufgaben außerhalb des Unternehmens zuwenden. P&G besetzt die Position an der Spitze der DACH-Region, einem der größten und wichtigsten Märkte für P&G weltweit, durch eine ausgewiesene Vertriebs- und Transformationsexpertin aus den eigenen Reihen.

Astrid Teckentrup ist seit 2015 als Senior Vice President Sales für die Geschäftsbeziehungen mit den Handelspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig. Sie trägt Verantwortung für das lokale Geschäft und für die regionalen und teilweise globalen Aktivitäten deutscher Handelsunternehmen. Zudem ist sie auf globaler Ebene für einen weltweiten Großkunden verantwortlich.

Stark für Jugendförderung und Gleichstellung

Ihre Karriere bei P&G startete Astrid Teckentrup im Jahr 1991 nach ihrem Studium an der EBS Business School mit Stationen in London und Paris. Im Laufe ihrer Karriere war Teckentrup in führenden Positionen bei P&G tätig, u.a. in den Bereichen Entwicklung globaler Großkunden, Geschäftsbereichsleitung Beauty und Grooming und Integration akquirierter Unternehmen. Persönlich liegt Teckentrup die aktive Förderung junger Talente und ihre Weiterentwicklung sehr am Herzen. Sie übernimmt regelmäßig Trainings und steht jungen Führungskräften als Mentorin zur Seite. Darüber hinaus setzt sie sich für die Gleichstellung von Frauen in Gesellschaft und Unternehmen ein, unter anderem im LEAD Network Europe sowie im Markenverband.

Loic Tassel, President Europe, Procter & Gamble fügt an: "Mit Astrid Teckentrup übernimmt eine international erfahrene und hochanerkannte Kennerin des Handels die Verantwortung für einen der wichtigsten Märkte von P&G. Von ihrem tiefgehenden Verständnis der Transformationsprozesse wird P&G auf dem eingeschlagenen Weg in eine erfolgreiche Zukunft profitieren. Gleichzeitig danken wir Franz-Olaf Kallerhoff für seinen überaus erfolgreichen Einsatz für unser Unternehmen. Unter seiner Führung hat sich P&G in der DACH-Region in einem äußerst anspruchsvollen Umfeld hervorragend weiterentwickelt. Wir bedanken uns für seine in jeder Hinsicht herausragende Leistung und wünschen ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Franz-Olaf Kallerhoff verlässt das Unternehmen in tief empfundener Freundschaft."