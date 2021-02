Sandra Banholzer übernimmt mit 1. Juli 2021 die Führung des Schweizer Kosmetikunternehmens Rausch AG in Kreuzlingen.

Banholzer tritt damit die Nachfolge von Lucas Baumann an, der im Oktober 2020 die Position als CEO abgegeben hat. Damit übergibt der Verwaltungsrat die operative Leitung zum ersten Mal an eine Person außerhalb der Inhaberfamilie. Die 44-Jährige verfügt über eine langjährige Erfahrung im internationalen Management und Retail. In ihrer derzeitigen Leitungsfunktion ist sie für die Migros-Industrie tätig, wo sie das internationale Marken- und Private-Label-Geschäft verantwortet. Ihre Karriere startete sie nach Abschluss eines Bachelorstudiums in Betriebswirtschaft als Sales Manager Lateinamerika für Luzi AG. 2007 übernahm sie die Aufgabe als Key Account Manager für den Migros-Betrieb Chocolat Frey AG im Bereich International Sales. In ihrer Funktion als Trade Manager für die Migros-Industrie lebte sie zwei Jahre lang in Nordamerika, wo sie den Aufbau von Export-Plattformen in den USA und Kanada verantwortete. Es folgten verschiedene Positionen im internationalen Vertrieb der Migros-Gruppe.

Mit dieser Neubesetzung setzt das Unternehmen ein Zeichen für die zukunftsorientierte Ausrichtung des Familienbetriebs und stärkt die angestrebte Modernisierung der Marke, heißt es in einer Aussendung. Mit Banholzer an der Spitze möchte man die Position als Global Player im Bereich der naturnahen Kosmetik weiter ausbauen und zudem strategisch wichtige Schwerpunkte im internationalen Vertrieb, im Fachhandel und im Bereich E-Commerce realisieren.