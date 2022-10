Red Bull: Dietrich Mateschitz verstorben

GEPA Pictures/Red Bull Content Pool

Am Samstag, den 22. Oktober 2022, informierte Red Bull alle Mitarbeiter über den Tod von Firmengründer und Mastermind Dietrich Mateschitz.

Er hat die Kategorie Energy Drinks nicht nur in Österreich beflügelt wie kein anderer, sondern zu einem globalen Milliarden-Euro-Business gemacht, an dem mittlerweile unzählige Unternehmen weltweit partizipieren. Die Rede ist vom gebürtigen Steirer Dietrich Mateschitz, der nun nach schwerer Krankheit mit 78 Jahren verstorben ist. Im Besitz von 49 Prozent der Anteile - der Rest gehört der thailändischen Familie Yoovidhya - war er der Mastermind hinter dem Aufstieg von Red Bull. In den 1980er Jahren als Getränkeunternehmen gestartet, schuf Mateschitz in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein weitverzweigtes Firmengeflecht in den Bereich Sport, Medien, Gastronomie, Mode u.v.m. Er verstand es dabei überaus geschickt, die Bekanntheit der Marke Red Bull zu nutzen und damit gleichzeitig noch weiter auszubauen.





Vom Firmensitz in Fuschl in Salzburg aus lenkte Mateschitz nicht nur die globale Expansion von Red Bull. Er war auch stets ein treuer Partner zahlreicher weiterer österreichischer Unternehmen wie etwa vom Vorarlberger Getränkehersteller Rauch, der für die Abfüllung der Produkte verantwortlich zeichnet, oder vom Salzburger Logistiker Quehenberger.

Vom Firmensitz in Fuschl in Salzburg aus lenkte Mateschitz nicht nur die globale Expansion von Red Bull. Er war auch stets ein treuer Partner zahlreicher weiterer österreichischer Unternehmen wie etwa vom Vorarlberger Getränkehersteller Rauch, der für die Abfüllung der Produkte verantwortlich zeichnet, oder vom Salzburger Logistiker Quehenberger.



Die Öffentlichkeit scheute Erfolgsunternehmer und Multi-Milliardär Mateschitz, ins Rampenlicht rückte er in erster Linie "seine" Sportlerinnen und Sportler als Markenbotschafter. Daher ist auch wenig über seinen Arbeitsstil bekannt. Ein Mitarbeiter sagte einmal über ihn: "Wir sind nicht deshalb so erfolgreich, weil unser Chef so super kreativ ist, sondern er kann auch sehr gut rechnen." Anders wäre es wohl nicht zu erklären, dass Dietrich Mateschitz ein österreichisches Unternehmen aufbauen konnte, das heute in einem Atemzug mit internationalen Getränke-Multis wie Coca-Cola oder PepsiCo genannt wird.



Die Öffentlichkeit scheute Erfolgsunternehmer und Multi-Milliardär Mateschitz, ins Rampenlicht rückte er in erster Linie "seine" Sportlerinnen und Sportler als Markenbotschafter. Daher ist auch wenig über seinen Arbeitsstil bekannt. Ein Mitarbeiter sagte einmal über ihn: "Wir sind nicht deshalb so erfolgreich, weil unser Chef so super kreativ ist, sondern er kann auch sehr gut rechnen." Anders wäre es wohl nicht zu erklären, dass Dietrich Mateschitz ein österreichisches Unternehmen aufbauen konnte, das heute in einem Atemzug mit internationalen Getränke-Multis wie Coca-Cola oder PepsiCo genannt wird.