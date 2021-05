Mit der Niederösterreicherin sorgt eine ausgewiesene Marketingexpertin als Geschäftsführerin des Regionalen Weinkomitees Weinviertel für die Weiterentwicklung und internationale Positionierung der Marke Weinviertel DAC.

Das Regionale Weinkomitee Weinviertel ist die Dach- und Serviceorganisation für das größte Weinbaugebiet Österreichs. Es behandelt sämtliche weinwirtschaftlichen Themen des Weinviertels und koordiniert verschiedenste Agenden mit Stakeholdern der österreichischen Weinwirtschaft. Bereits als Etat Director bei der Werbeagentur Springer & Jacoby war Obermayer für den neuen Auftritt von Weinviertel DAC verantwortlich, nun konnte sie in einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren für die Geschäftsführung des Regionalen Weinkomitees Weinviertel überzeugen. "Maria Obermayer ist ein absoluter Profi im Marketing und bringt großes Verständnis für die Marke, unser Gebiet und den Weinviertler Wein mit. Sie ist die perfekte Wahl für die Geschäftsführung, unser gesamtes Vorstandsgremium ist davon überzeugt, dass sie mit ihrem profunden Know-how und neuen Ideen das Image und die Bedeutung von Weinviertler Wein in Österreich und mit einem verstärkten Fokus auf internationale Weinmärkte weiter ausbauen wird", freut sich Hans Setzer, Vorsitzender des Weinkomitees Weinviertel. "Für mich sind das Weinviertel, seine Winzerinnen und Winzer sowie die Weine einzigartig, ich freue mich sehr auf die schöne Aufgabe die Begehrlichkeit dafür in Österreich und International zu steigern und nachhaltig zu positionieren", ergänzt Maria Obermayer.

Die Niederösterreicherin arbeitet seit über 20 Jahren sowohl auf Unternehmens- als auch auf Agenturseite in den Bereichen Marketing, Werbung und Vertrieb. Nach ihrer Position als Werbeleiterin von Palmers war sie in führenden Werbeagenturen für viele große Marken wie Julius Meinl, Agrana, Stiegl und eben auch Weinviertel DAC tätig. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Media- und Kreativpreise erreichen, darunter den Gewinn mehrerer Effies und Adgars.