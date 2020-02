Thomas Mönkemöller verlässt den Schokoladenhersteller. Ihm folgt Michael Lessmann nach.

Ketchup trifft auf Schokolade - zumindest was den Personalwechsel betrifft. Denn Thomas Mönkemöller, Geschäftsführer für die DACH-Region bei der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, verlässt zum 30. April 2020 das Unternehmen auf eigenen Wunsch. 20 Jahre lang war er erfolgreich für Ritter Sport zuständig, nun möchte er sich neuen Aufgaben in der Lebensmittelbranche zuzuwenden. Seinen Platz und die DACH-Agenden nimmt ab 1. Mai Michael Lessmann ein. Er war zuletzt beim Ketchup-Hersteller Kraft Heinz als Commercial Director Central-North-East-Europe und DACH tätig.