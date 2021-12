Sabrina Pappel übernahm Anfang Oktober die Marketingleitung von Ritter Sport in Österreich.

Sabrina Pappel verantwortet seit Oktober 2021 sämtliche Marketingagenden der Österreich-Tochter des Schokoherstellers Ritter Sport. Die 38-Jährige folgt in dieser Funktion auf Silvia Blahacek und möchte als Marketing-Managerin mit schlagkräftigen und sichtbaren Maßnahmen in den Bereichen Werbung, Social Media und Public Relations weiterhin den Fokus des Unternehmens auf die Themen Nachhaltigkeit und Innovationskraft legen, heißt es in einer Aussendung. "Als Schokoholic und Marketing-Expertin bin ich sehr stolz, für so eine tolle Marke wie Ritter Sport arbeiten zu dürfen: Es ist besonders spannend, ein derart innovatives Familienunternehmen, das bereits seit Jahren enorme Pionierarbeit im Bereich Nachhaltigkeit leistet, aktiv mitgestalten und auf neuen Wegen begleiten zu dürfen", so Pappel.