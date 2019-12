Rupp: Generationswechsel im Rupp-Vorstand

Die Rupp AG bestellt mit 1.1.2020 einen neuen Vorstand und leitet damit den Generationswechsel ein.

Die neuen Köpfe

Vorstand der Rupp AG bis 31.12.2019 v.l.: Ludwig Rupp, Josef Rupp und Harald Fischli

Die Privatkäserei Rupp mit Sitz in Hörbranz hat einen neuen Vorstand bestellt. Ende des Jahres wechseln die bisherigen Vorstände Ludwig Rupp und Harald Fischli, beide seit Jahrzehnten im Unternehmen und im Vorstand tätig, in den Aufsichtsrat. Gemeinsam mit Josef Rupp haben sie in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung und internationalen Expansion des Unternehmens beigetragen, heißt es in einer Aussendung. Zudem wird der Aufsichtsrat künftig mit Mathias Gattermayer um ein weiteres Mitglied ergänzt. Neu in den Vorstand treten am 1. Jänner 2020 Manfred Pipo, Daniel Marte, Tarek En-Nazer und Markus Dürnberger ein. Mit der Besetzung von Vorstandsmitgliedern auch aus dem Kreis des familienfremden Managements möchten die Eigentümer ein klares Zeichen für die Zukunft setzen, heißt es weiter. Josef Rupp wird weiterhin als Vorstandsvorsitzender und Sprecher des Unternehmens agieren. Zusätzlich möchte er die Bereiche B2B, Fusionen & Übernahmen und internationale Joint Ventures vorantreiben.Manfred Pipo hat langjährige Erfahrung in der milchverarbeitenden Industrie und leitet seit 2014 die Einkaufs-Agenden der Privatkäserei. Künftig wird er die Bereiche Produktion, Qualitätssicherung und Einkauf verantworten.Daniel Marte ist seit 12 Jahren im Unternehmen tätig. Als Vorstandsmitglied wird er den Vertriebsbereich Deutschland, Österreich und Schweiz sowie den Bereich Forschung & Entwicklung leiten.Tarek En-Nazer trat 2014 im Bereich Sales bei Rupp ein. Er war bisher für die Gründung der Vertriebsniederlassung im Nahen Osten und die Entwicklung des dortigen Marktes zuständig. Zukünftig wird er den Vertrieb International übernehmen.Markus Dürnberger ist seit 2016 im Unternehmen beschäftigt und wird in Zukunft für die Bereiche Finanzen, IT, Human Resources und Customer Service zuständig sein.