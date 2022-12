Michael Göschelbauer wurde in der RWA-Generalversammlung am 15. Dezember 2022 zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Der Landwirt Michael Göschelbauer wurde in der am 15. Dezember abgehaltenen Generalversammlung der RWA zum neuen Aufsichtsratschef gewählt. Göschelbauer ist bereits seit vielen Jahren politisch engagiert. So hat er unter anderem seit 2015 das Amt des Bürgermeisters in der Marktgemeinde Altlengbach inne. Seit 2018 ist der 39-Jährige zudem Obmann der Raiffeisen-Lagerhaus-Genossenschaft Tulln-Neulengbach, wo er schon zuvor Mitglied des Vorstands war. Mit 2023 übernimmt er die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden von Johann Lang, der 30 Jahre lang in der Lagerhaus-Organisation und 15 Jahre in der Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der RWA Raiffeisen Ware Austria tätig war.