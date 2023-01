Mit Jahresbeginn 2023 erhielt Sebastian Mösl die Prokura und wurde zum Geschäftsführer-Stellvertreter der Molkerei aus Salzburg ernannt.

Der 34-Jährige ist seit 2021 als Head of Sales Österreich an Bord und in dieser Position für den gesamten Vertrieb am Heimatmarkt verantwortlich. Darüber hinaus soll Mösl bereits intensiv an strategischen Projekten mitgewirkt und diese federführend geleitet haben. Mit Jahresbeginn 2023 erhielt er nun zusätzlich die Prokura in der SalzburgMilch GmbH und wird als Stellvertretender Geschäftsführer zukünftig Geschäftsführer Andreas Gasteiger vertreten.