Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Deutschlands größtem Obst-, Gemüse-, Blumen- und Pflanzenvermarkter Landgard heuert bei SanLucar an.

Seit 2013 war Armin Rehberg Vorstandsvorsitzender von Landgard, im heurigen Frühjahr wurde er jedoch vom Aufsichtsrat von seiner Position abberufen. Nun gab SanLucar bekannt, dass Rehberg mit 1. Jänner 2021 CEO Operations der Dachgesellschaft im spanischen Valencia wird. Er bildet somit zukünftig gemeinsam mit SanLucar-Gründer und -Inhaber Stephan Rötzer die Geschäftsleitung des Unternehmens. Rehberg wird dabei seinen Fokus auf die nationalen und internationalen Handelspartner legen, während sich Rötzer vermehrt dem Ausbau der Produktion widmen will.Der 1965 in Frankfurt am Main geborene Armin Rehberg startete seine berufliche Karriere im Handel. Er begann bei Aldi Süd in Deutschland und den USA, war dann Geschäftsleitungsmitglied des Discounters Norma und anschließend im Vorstand der Rewe Group in Köln. 2013 wechselte Rehberg als Vorstand von Landgard in die Obst- und Gemüsebranche.