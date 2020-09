Neuverteilung bei Schlumberger: Czink übernimmt ab sofort die Geschäftsführung der Schlumberger-Vertriebstochter im Gastronomiebereich. Benedikt Zacher kümmert sich künftig um das Marketing der eigenen Marken im Haus Schlumberger.

Die gesamte Getränkebranche benötigt dringend eine Veränderung vom angebotsgetriebenen zum nachfragegetriebenen Geschäftsmodell. Das bedeutet im Umkehrschluss Qualität vor Quantität, heißt es in einer Aussendung von Schlumberger. In diesem Sinne bringt das Traditionsunternehmen erneut frischen Wind in die Geschäftsführung und verteilt die Aufgabenbereich neu. Denn nachdem Benedikt Zacherl Anfang des Jahres zum Mitglied der Schlumberger-Geschäftsführung bestellt wurde ( CASH hat berichtet ), wird diese nun mit Florian Czink erneut erweitert. Er übernimmt ab sofort die Geschäftsführung der Vertriebstochter Top Spirit im Gastronomiebereich von Zacherl, der sich künftig wiederum verstärkt dem Marketing der eigenen Marken im Haus Schlumberger widmen wird.Czink kennt das Haus bestens. Seit 15 Jahren ist er für Schlumberger tätig. Davon war er 10 Jahre lang für das gesamte Markenportfolio zuständig, bevor er die letzten Jahre die eigenen Marken inklusive Schlumberger verantwortete. In seiner neuen Funktion widmet sich Czink nun verstärkt der Gastronomie. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung ‚Gastronomie‘. Denn so spannend das Thema ist, so herausfordernd kann es gleichzeitig sein. Doch mit unserem umfassenden Sortiment sind wir der Partner Nr. 1 in Handel und Gastronomie. Dadurch können wir schnell auf neue Trends reagieren und den KonsumentInnen das bieten, was sie wollen. Das motiviert mich." Und auch Benedikt Zacherl blickt der Neuverteilung der Verantwortungsbereiche freudig entgegen: "Ich bin stolz darauf, diese wichtige Position mit einem langjährigen Schlumberger-Mitarbeiter besetzen zu dürfen. Mit seinem Marketing Background und neuen, jungen Ideen wird Florian Czink für eine positive Weiterentwicklung und frischen Wind im Gastronomiegeschäft sorgen."