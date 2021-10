SodaStream

Izabela Baran-Burghauser

Der Wassersprudlerhersteller stellt den Vertrieb in Österreich komplett neu auf: Wurde der österreichische Markt bislang von dem deutschen SodaStream Standort in Frankfurt aus mitbetreut, so steht von nun an der Vertrieb in Österreich erstmals unter eigener lokaler Führung.