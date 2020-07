SodaStream: Marc Steinbach ist Sales Director

Mit elf Jahren Branchenerfahrung startet der 38-Jährige beim Sprudler-Hersteller durch.

Seit 1. Februar ist Marc Steinbach bereits Sales Director Österreich und Deutschland bei SodaStream, jetzt ist es offiziell. Bislang war er bei Procter & Gamble, Metro C+C, Saturn und Danone tätig. Zu seiner neuen Position sagt er: "Gerade in Österreich ist SodaStream eine Marke in einer ganz eigenständigen Kategorie, die in den letzten Jahren exponentiell gewachsen ist und ein völlig neues Marktsegment geschaffen hat. Immer mehr österreichische Konsumenten sind von SodaStream überzeugt und schätzen Marke und Produkte als die umweltfreundliche und bequeme Alternative im Getränkemarkt, die den Zeitgeist voll und ganz trifft. Es gibt jedoch immer noch enormes Potenzial, das es auszuschöpfen gilt – mit neuen Ideen, neuen Kooperationen und noch mehr Interaktion mit den Konsumenten. Genau hier sehe ich meine Rolle – als Vorreiter, der gemeinsam mit seinem Team und unseren Handelspartnern die moderne, smarte und vor allem umweltfreundliche Art und Weise, Getränke zuzubereiten, vorantreibt."Rüdiger Koppelmann, General Manager von SodaStream Österreich und Deutsch­land: "Mit Marc haben wir nach intensiver Suche genau den richtigen Sales-Profi für zwei der weltweit stärksten SodaStream Märkte gewinnen können. Seine Erfahrung und seine Expertise im Bereich der Konsumgüterindustrie qualifizieren ihn perfekt für die Verantwortung über unseren Vertrieb. Sein motivierender Spirit und seine sympathische Persönlichkeit passen zudem perfekt zu SodaStream. Mit Marc an unserer Sales-Spitze werden wir die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre in Österreich und Deutschland nahtlos fortsetzen und die Marktdurchdringung weiter beschleunigen."