Spar: Andreas Hofer leitet Tann Graz

Vom Lehrling zum Betriebsleiter: Der Nachfolger von Siegfried Weinkogl bringt viel Know-how mit.

Mit Jahresanfang hat Andreas Hofer die Leitung des Spar-Fleischverarbeitungsbetriebes Tann Graz übernommen. Der 36-Jährige hat 2000 als Lehrling in der Firma angefangen, die er nun führt. Nach seiner Ausbildung hat er sechs Jahre lang die Fleischabteilung in einem Interspar-Markt geleitet, 2011 wurde er Tann Gebietsleiter. 2018 ging es dann zurück in seinen Lehrbetrieb, wo er bis zuletzt die Produktion leitete. "Ich freue mich, den sehr erfolgreichen Weg der Tann Graz weiterführen und gemeinsam mit meinem Team weiterentwickeln zu dürfen. Mein wichtigstes Anliegen wird weiterhin die gute Partnerschaft zur steirischen Landwirtschaft sein sowie unseren Kundinnen und Kunden die beste Qualität und den höchsten Fleischgenuss auf den Teller zu zaubern", so Andreas Hofer.