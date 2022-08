Spar: Neue Key Account Managerin bei Regio

Die zu Spar gehörende Regio Kaffeerösterei und Teeabpackung mit Sitz in Marchtrenk (OÖ) bekommt Verstärkung durch Sarah Muckenhuber als Key Account Managerin.

Die gebürtige Oberösterreicherin Sarah Muckenhuber fungiert bei Regio seit Juli 2022 als neue Key Account Managerin. Ihre Hautaufgaben sind unter anderem die Weiterentwicklung der Marke Regio, die Konzeption und Organisation von verkaufsfördernden Aktivitäten für Spar-Filialen sowie der Vertrieb von Regio bei selbstständigen Spar-Einzelhändlern. Muckenhuber, die an der WU Wien ein Master-Studium abgeschlossen hat, war bisher für Afro Coffee, dm drogerie markt und TSC Food Products tätig.



Das zu Spar gehörende Unternehmen Regio wurde 1958 in Linz gegründet und produziert heute am Sitz in Marchtrenk (OÖ) rund 3.600 Tonnen Röstkaffee pro Jahr. Damit ist man laut Eigenangabe die größte Kaffeerösterei Österreichs. Weiters stellt Regio jährlich 130 Millionen Teebeutel für die Tees von Spar Natur*pur, Spar Vital und S-Budget her.