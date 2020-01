Spitz: Jasmin Rammer jetzt CSR-Chefin

Die langjährige Spitz-Mitarbeiterin Jasmin Rammer ist seit 1. Dezember 2019 im Unternehmen als Corporate Social Responsibility-Managerin tätig.

Zuletzt hatte die Oberösterreicherin Jasmin Rammer, die das Studium Verfahrenstechnik des Industriellen Umweltschutzes an der Montanuniversität Leoben abgeschlossen hat und seit 2006 bei Spitz arbeitet, die zentrale Leitung für Integrierte Managementsysteme QESH (kurz für: Quality, Environment, Safety & Health) und damit die operative Integration der Themenfelder Qualitäts- und Umweltmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz über alle Unternehmensbereiche inne. „Bereits in dieser Funktion war ihr Fokus, klassisches Qualitätsmanagement nicht mehr losgelöst zu bearbeiten, sondern sukzessive in alle unsere Geschäftsprozesse zu integrieren. In ähnlicher Form haben wir das nun mit den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales – vor. Und daher ist Jasmin Rammer aus unserer Sicht die perfekte Wahl für die neu geschaffene Position der CSR-Managerin im Hause Spitz“, kommentiert Geschäftsführer Walter Scherb die Personalie.