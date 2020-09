Die 35-jährige Salzburgerin ist seit Jänner 2018 für die Stieglbrauerei tätig.

Mit sofortiger Wirkung liegen sätliche Personalagenden der Salzburger Privatbrauerei in den Händen von Mag. (FH) Kerstin Vockner, MSc. Die neue Stiegl-Personalleiterin studierte zunächst Betriebswirtschaft und Informationsmanagement an der FH Salzburg. Nach zehn Jahren bei der Salzburg AG, wo sie berufsbegleitend an der Donau Universität Krems ein Postgraduate Studium im Bereich "Change Management" absolvierte, wechselte die HR-Expertin Anfang 2018 zu Stiegl. Als Leiterin des Bereichs Personalentwicklung & Recruiting zeichnete sie bisher für die Einführung einer Mitarbeiter-App, den Aufbau eines Digitalisierungs-Programms sowie für die Themen Führungskräfteentwicklung, Personalauswahl, Konzeption und Organisation von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Employer Branding verantwortlich. Mit der Leitung des gesamten Bereichs Human Resources setzt Vockner nun den nächsten Karriereschritt.