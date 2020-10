Seit 1. September 2020 fungiert Ingo Wuppinger als Vertriebsleiter Handel der Stieglbrauerei.

Reckitt Benckiser, claro

Ingo Wuppinger, der in Innsbruck internationale Wirtschaftswissenschaften studierte, verfügt über 15 Jahre praktische Erfahrung in den Bereichen Marketing und Vertrieb in mehreren internationalen FMCG-Unternehmen (). Zuletzt war er Sales Director von Milupa in Puch bei Hallein. Mit 1. September 2020 wechselte er zur Stieglbrauerei als neuer Vertriebsleiter Handel. In dieser Funktion folgt er auf Adolf Pernsteiner, der nun den Stiegl-Export leitet.