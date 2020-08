Mit Thomas Göbel konnte ein international erfahrener Manager als neuer Leiter für Teekanne Österreich und Osteuropa gewonnen werden.

Wie CASH.at bereits im März ankündigte , leitet Thomas Göbel nun die Geschicke von Teekanne Österreich und Osteuropa, und tritt damit die Nachfolge von Bernhard Zollen an, der nach über 20 Jahren als Leiter der Region Österreich, Zentral- & Osteuropa das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Der 50-jährige Österreicher, geboren in Wien und aufgewachsen in Tirol, war seit 1997 in verschiedenen internationalen Managementfunktionen für Nestlé tätig und verantwortete zuletzt das deutsche und europäische Pizza-Geschäft von Nestlé-Wagner. Mit der Übernahme der Teekanne-Agenden kehrt er nun in seine Heimat zurück. "Es ist für mich ein Privileg, eine so erfolgreiche und innovative Traditionsmarke gemeinsam mit dem Teekanne-Team weiterentwickeln zu können", freut sich Göbel über seine neue Aufgabe. Der dreifache Familienvater übernimmt die Führung des Österreich-Standorts mit einem Rekordmarktanteil von aktuell über 68 %.