Nach über 20 Jahren als Leiter der Region Österreich, Zentral- & Osteuropaverlässt Bernhard Zoller den heimischen Tee-Marktführer Teekanne auf eigenen Wunsch.

In seine Fußstapfen tritt der international erfahrene Manager Thomas Göbel, der seit 1997 in verschiedenen Managementfünktionen für Nestle tätig war. Zuletzt leitete er als Geschäftsführer das Pizza-Geschäft von Nestle-Wagner. Dirk Guldner - guldner.de Thomas Göbel folgt auf Bernhard Zoller.

Unter Zollers Führung hat sich Teekanne zur führenden Teemarke in Zentral & Osteuropa entwickelt. Der Umsatz des Teilkonzerns hat sich mehr als verdreifacht, der Marktanteil im österreichischen Lebensmittelhandel kletterte auf 67,5 Prozent. Zudem gilt der Standort Salzburg dank seines Engagements als Impulsgeber in Sachen Innovation

für die gesamte Unternehmensgruppe. Mehr dazu Teekanne Rekordumsatz, Rekordmarktanteil Teekanne-Manager Bernhard Zoller berichtet, dass Tee auch im wärmsten Jahr der Messgeschichte zulegen konnte.

"Bernhard Zoller hat als Manager die positive Entwicklung der gesamten Teekanne Gruppe nachhaltig geprägt und gleichzeitig die lokale Identität von Teekanne in Salzburg zu einem führenden Lebensmittelunternehmen in Österreich entwickelt", so Frank Schübel, CEO der Teekanne-Gruppe. "Im Namen der Gesellschafter danke ich Herrn Zoller für seine herausragende Leistung und wünsche ihm für seinen weiteren Lebensweg von Herzen alles Gute."