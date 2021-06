Walter Wallner übergibt an Eugen Lamprecht.

Der langjährige Geschäftsführer der Schlumberger Vertriebstochter Top Spirit Walter Wallner verabschiedet sich in den Ruhestand, ihm folgt Eugen Lamprecht nach.

Nach über 40 Jahren in der Nahrungs- und Genussmittelbranche, davon fast acht Jahre an der Spitze von Top Spirit, begibt sich Walter Wallner mit Ende Juni in den Ruhestand. Berufliche Highlights gab es viele. Besonders stolz zeigt sich Wallner über die erfolgreiche Abschaffung der Schaumweinsteuer sowie über die signifikante Wiederbelebung des Sektgeschäfts im Anschluss daran. "Es war eine wunderbare Zeit mit einem großartigen Team!", sagt er.

Wallner übergibt seine Agenden an Eugen Lamprecht, mit dem er bereits seit Ende 2020 eng zusammen arbeitete, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen. Lamprecht ist ausgebildeter Wirtschaftsanwalt, der einige Jahre in der Forschung und Privatwirtschaft tätig war. Dann verschlug es ihn in die Top-Gastronomie, ehe er 2017 bei der Wein- und Sektkellerei Schlumberger als Key Account Manager für Wein seine Laufbahn im Unternehmen startete. Anfang des Jahres 2019 übernahm er die Geschäftsführung der Wein-Vertriebstochter P.M. Mounier. Die Führungsspitze von Top Spirit, die er mit 1. Juli 2021 übernimmt, bildet er gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Florian Czink.

Mehr dazu Philipp Lipiarski Schlumberger Florian Czink wird Top Spirit-Geschäftsführer Neuverteilung bei Schlumberger: Czink übernimmt ab sofort die Geschäftsführung der Schlumberger-Vertriebstochter im Gastronomiebereich. Benedikt Zacherl kümmert sich künftig um das Marketing der eigenen Marken im Haus Schlumberger.

Pläne für die Zukunft hat Lamprecht bereits einige: Geplant sind unter anderem eine optimale Potenzialausschöpfung bestehender Kundenbeziehungen durch den Ausbau des Vertriebsteams sowie die Ausarbeitung eines tragfähigen Geschäftsmodells, um auf zukünftige Herausforderungen in der Branche bestens vorbereitet zu sein.