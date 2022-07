Der von der Trumer Privatbrauerei neu geschaffene Bereich Business Development liegt in den Händen von Sophie Leitner.

In Kürze kommt mit dem Bio-Haferdrink mit Gerstenmalz ihr erstes Projekt auf den Markt - cash.at berichtete bereits darüber. Die Rede ist von Sophie Leitner (34), die den im März 2022 geschaffenen Bereich Business Development bei der Trumer Privatbrauerei verantwortet. Die Absolventin der Fachhochschule St. Pölten (MA, Media Management) begann ihre berufliche Laufbahn als "Digital Communication Manager" bei Red Bull, bevor sie dort ihre Kompetenzen innerhalb des Brand Marketings weiter ausbaute und sich unter anderem dem Bereich Start-up & Innovation verschrieb.Als selbstständige Beraterin konnte sie viel Auslandserfahrung sammeln und war für den Markenaufbau und die Markenweiterentwicklung in verschiedenen namhaften Unternehmen tätig. Zuletzt zeichnete sie als Marketingleiterin für die Agenden der Joseph Brot GmbH verantwortlich.

Bei der Trumer Privatbrauerei sorgt sie nun als Leiterin des Bereichs Business Development für die Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsfelder innerhalb des Unternehmens. "Zukunftsorientiertes und nachhaltiges Denken und Handeln liegen in der DNA der Trumer Privatbrauerei. Auf diesem Fundament sowie der Kernkompetenz des Brauens gründen sich auch unsere neuen Geschäftsfelder. Mit heimischen Qualitätsprodukten, kombiniert mit unkonventionellen Ideen, möchten wir in Zukunft auch neue Märkte erschließen", so Leitner.