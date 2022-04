Ulf Schöttl: Neues Terrain für Ulf Schöttl

Der Marketingexperte und ehemalige Marketingleiter von Manner wechselt die Seiten gründet eine eigene Agentur für besondere Markenberatung, für die er gleich einen neuen Marketing-Begriff kreiert hat.

Vorsicht vor Retrokult

Nachhaltiger Markenaufbau

Zur Person

Mehr Informationen: Ulf Schöttl startete seine Karriere nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing beim internationalen Konzern Bestfoods (Knorr), später Unilever. Nach 10 Jahren wechselte der heute 56-jährige Marketingprofi als Marketingleiter zu Österreichs größtem Milchproduzenten, der Berglandmilch. Dort verantwortete er die Markenführung von Schärdinger und Jogurella sowie die Markenintegration von Lattella und Tirol Milch. Beim deutschen Unternehmen Wolf Wurstspezialitäten GmbH zeichnete er für die Repositionierung der Marke und damit gleichzeitig des gesamten Unternehmens verantwortlich. In seiner Funktion als Marketingleitung bei Josef Manner & Comp. AG Österreich und Export führte er die Marken Manner, Casali und Dragee Keksi von 2013 bis 2021. Er erhielt für seine Arbeit zahlreiche Auszeichnungen, u. a. Marketer des Jahres.Mehr Informationen: www.ulfschoettl.com

Ulf Schöttl gilt als Experte für Markenerneuerungsprozesse und wechselt nun die Seiten. In leitenden Marketingpositionen führte er namhafte Traditionsmarken wie Schärdinger, Manner oder Knorr erfolgreich in die Zukunft.Seit Dezember vergangenen Jahres setzt er seine 30-jährige Erfahrung im Marketing und Vertrieb nun für Unternehmen ein, seine Agentur fokussiert auf "retro:novatives Marketing".Mit Traditionsmarken verbinden viele Menschen oftmals die gute alte Zeit. "Gerade bei Traditionsmarken liegt die Herausforderung des Marketings darin, nicht in die Retrokult-Falle zu tappen", sensibilisiert der Gründer der neuen Marketingberatungsagentur retro:novatives Marketing, die Verantwortlichen von Traditionsmarken und ergänzt: "Speziell bei gut eingeführten und bekannten Marken geht es darum, mit viel Gespür die tragenden Grundwerte zu bewahren und sie dabei gleichzeitig der neuen Zeit anzupassen." Mit der Gründung einer eigenen Marketingagentur für retro:novatives Marketing widmet sich Schöttl nun dieser besonderen Herausforderung. Die Formulierung war notwendig, weil eine Definition seiner Meinung nach fehlte: "Für den Prozess, etablierte Marken mit ihrer zugrunde liegenden DNA und ihren Grundwerten zu bewahren und sie damit in die neue Zeit zu führen, gab es bisher kein Wording", so Schöttl, der dafür eigens den Begriff "retro:novatives Marketing" entwickelt hat. Die Kombination aus den Wörtern "retro" und "innovativ" verbindet zwei einander eigentlich diametral gegenüberstehende Begrifflichkeiten, nämlich traditionell und zukunftsorientiert. Ein Widerspruch in sich, dem sich Traditionsmarken jedoch oftmals gegenübersehen. "Bei retro:novativem Marketing geht es im Wesentlichen um die Verschmelzung von traditionellen Core-Values mit neuen, relevanten Werten, die Marken dabei unterstützen, auch in Zukunft am Markt zu reüssieren", so Schöttl. Bereits in seiner Tätigkeit als Marketingleiter großer Traditionsmarken spürte er den Bedarf an Unterstützung in diesem Markenerneuerungsprozess.Das Wachstum sowie die Generierung von "Leads to Sales" stehen im Fokus der Arbeit von Schöttl als Berater. Wichtige Erfolgsindikatoren sind für den Marketingallrounder mit hoher Vertriebsorientierung Marktanteilsgewinne, Umsatzsteigerungen sowie der nachhaltige Markenaufbau in neuen Märkten. Zu seinem Leistungsportfolio zählt neben der Repositionierung von Traditionsmarken und -unternehmen auch der Support bei der Entwicklung von Agenturbriefings für Werbekampagnen, Promotions oder Redesigns bei einer langfristigen Neuausrichtung. Auch Blitzanalysen und Umsetzungsempfehlungen zählen zu Schöttls Stärken.