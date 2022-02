Seit 1. Dezember 2021 erweitert Thomas Seibert das Geschäftsführungsteam bei Maresi. Er folgte auf René Haas, der das Unternehmen verlassen hat.

Für die neue Herausforderung bringt der 53-jährige Niederösterreicher umfangreiche Berufserfahrung mit. Nach seinem Technikstudium an der TU Wien und einem betriebswirtschaftlichen Masterstudium in Barcelona und Berkeley folgten zahlreiche Stationen im Bereich Management und Business Development im In- und Ausland. Von 2006 bis 2011 war er für Bekaert, einem börsennotierten stahlverarbeitenden Konzern, tätig – zunächst als CFO und Manager General Affairs für ein Produktionswerk in der Slowakei und zum Schluss als IT-Manager Wire Worldwide.