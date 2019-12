Dr. Gerald Spitzer folgt Mag. Andreas Kirchner, der Mitte Jänner 2020 aus dem auf Tiefkühlkost spezialisierten Unternehmen ausscheidet.

DI Hannes Hasibar und der neu hinzugekommene Gerald Spitzer bilden zukünftig das Geschäftsführer-Duo des Tiefkühlspezialisten Weinbergmaier mit Sitz in Wolfern (OÖ). Spitzers Verantwortlichkeit wird sich auf die Bereiche Verkauf, Marketing und Finanzen erstrecken, wenn Andreas Kirchner das Vivatis-Tochterunternehmen Mitte Jänner 2020 verlässt.Gerald Spitzer studierte an der Wirtschaftsuniversität (WU) in Wien und arbeitete anschließend über 20 Jahre lang in zahlreichen Führungsfunktionen bei Nestlé in Deutschland und der Schweiz. Zuletzt war er als Executive Manager Export & Industrial Sales verantwortlich für das Exportgeschäft von Nestlé Schweiz mit Fokus auf gekühlte Teige, Schokolade, Kaffee, Tiefkühlkost und Kulinarik."Ich freue mich sehr, dass wir mit Gerald Spitzer einen international erfahrenen Top-Manager als Geschäftsführer gewinnen konnten. Mit seinen Kenntnissen der Nahrungs- und FMCG-Branche sowie seiner Erfahrung in Vertrieb, Marketing, Einkauf und Export ist er der ideale Kandidat für uns", betont Mag. Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender der Vivatis-Gruppe.