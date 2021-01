Vivatis: Schlüsselpositionen neu besetzt

Neue Bereichsleiterinnen bei Vivatis: Melanie Hofmeister übernahm die Bereichsleitung Konzernkommunikation und PR, Alexandra Holzmann den Bereich Innovations- und Digitalisierungsmanagement.

Melanie Hofmeister (33) ist in der Position für die interne und externe Konzernkommunikation sowie das Konzernmarketing verantwortlich. Zusätzlich ist sie als Pressesprecherin zentrale Ansprechpartnerin für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Alexandra Holzmann (40) verantwortet die Weiterentwicklung und Umsetzung von Innovations- und Digitalisierungsprojekten in der Vivatis-Gruppe.

Erfahrener Kommunikationsprofi

Die gebürtige Linzerin Hofmeister ist seit über fünf Jahren in der Unternehmenskommunikation tätig: Vor ihrem Eintritt in die Vivatis Holding AG war sie bei der Landwirtschaftskammer OÖ, dem Kepler Universitätsklinikum sowie der Raiffeisen Landesbank OÖ beschäftigt. Sie hat Kommunikationswissenschaften und Psychologie an der Universität Wien studiert und lebt mit ihrem Mann in Leonding (OÖ). Die 33-Jährige ist die Nachfolgerin von Manfred Rathmoser.

Die Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Beratung der Konzerngesellschaften hinsichtlich Pressearbeit, die Chefredaktion der Mitarbeiterzeitung "einblick" und die Weiterentwicklung der Website: www.vivatis.at. Außerdem fallen die Kontaktpflege und Betreuung der Medienvertreter sowie die Organisation von Veranstaltungen und Konzernreisen in ihren Aufgabenbereich.

Ein zentrales Zukunftsthema

Alexandra Holzmann folgt als Leiterin des Konzern-Innovations- und Digitalisierungsmanagements Barbara Boucek nach. In ihrer Position wird die 40-Jährige die Weiterentwicklung der Strukturen, Systeme und Prozesse des konzernalen Innovations- und Digitalisierungsmanagements und die Umsetzung der Innovationsprojekte innerhalb der Vivatis-Gruppe vorantreiben.

Die gebürtige Oberösterreicherin ist verheiratet und Mutter eines siebenjährigen Sohnes. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Lebensmittel-Branche und hat ihre Karriere bei C+C Pfeiffer, später Transgourmet gemacht. Noch während ihres Studiums der Wirtschaftswissenschaften startete sie als Managerin im Bereich Marketing, den sie später auch viele Jahre verantwortete. Zuletzt war sie bei Transgourmet als Employer Brand- und Kulturmanagerin tätig und auch für die Entwicklung des Innovationsmanagements zuständig.

In den neuen Funktionen berichten die Bereichsleiterinnen direkt an Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender der Vivatis-Gruppe. "Ich freue mich, dass wir mit Melanie Hofmeister und Alexandra Holzmann kompetente und engagierte Persönlichkeiten für diese großen Aufgabenbereiche gewinnen konnten. Sie werden die Kommunikations- und Innovationsstrategien weiterentwickeln und unsere Konzerngesellschaften bei der Umsetzung unterstützen", betont Hackl.

Über Vivatis Die Vivatis Holding AG zählt mit über 2.600 Mitarbeitern zu den größten rein österreichischen Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Unter dem Dach der Holding mit Sitz in Linz befinden sich etablierte Markenartikelerzeuger ebenso wie spezialisierte Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. Klingende Namen wie Knabber Nossi, Inzersdorfer, Maresi, Toni Kaiser und Bauernland zählen zum umfassenden Markenprofil der Gruppe.

Ursprünglich erschienen auf stammgast.online