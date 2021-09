Seit 1. August 2021 ist Michael Schietz Mitglied der Geschäftsführung von Wojnar.

Im Zuge der 74-prozentigen Mehrheitsbeteiligung der Linzer Vivatis-Gruppe an Wojnar kommt es auch in der Geschäftsführung des Wiener Feinkostspezialistens zu einer Neuordnung. Seit 1. August 2021 verantwortet dort Michael Schietz (36) die Bereiche Finanzen, Controlling, Strategie und Aufbauorganisation. Die weiteren Mitglieder der Wojnar-Geschäftsführung sind Nina Nadler (Qualitätsmanagement, Marketing, IT, Einkauf und HR) und Daniela Wojnar (Verkauf, Produktion, Produktentwicklung und Technik).Der gebürtige Mühlviertler Michael Schietz ist seit sechs Jahren bei der Vivatis Holding beschäftigt und verantwortlich für den Konzernbereich "Business Development". Davor war er nach seinem Studium an der Montanuniversität Leoben sechs Jahre lang beim internationalen Energiekonzern ExxonMobil in verschiedenen Funktionen tätig.