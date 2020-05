Der ehemalige Group Account Manager der Zott Dairy, Ulrich Roter, verantwortet seit 1. Mai alle Handelspartnerschaften im DACH-Raum.

Das Food-Tech Start-up aus München verstärkt sein Vertriebsteam mit dem ehemaligen Zott Dairy-Manger Ulrich Roter. Roter ist ab sofort als Head of Retail DACH bei YFood tätig. „YFood befindet sich gerade in einer enormen Wachstumsphase. Getrieben durch die beiden Gründer, den erfolgreichen Abschluss der Series B sowie durch das motivierte und dynamische Team. Gerade in einer solchen Entwicklungsperiode steckt unglaublich viel Potential, welches es nun für mich auszuschöpfen gilt“, so Roter. In seiner neuen Funktion soll Roter durch die Gewinnung neuer Handelspartner und den weiteren Listungs-Ausbau im stationären Handel maßgeblich zur angestrebten Unternehmensexpansion beitragen.

Das Start-up YFood wurde im Jahr 2017 von Ben Kremer und Noel Bollmann in München gegründet. Es bietet en innovatives „Complete Food“-Konzept, das in Form von Drinks, Riegeln und Pulver, eine neue Art der Ernährung bietet, die zum modernen Lebensstil von heute passt. Alle YFood Produkte sind ausbalancierte, voll mobile Mahlzeiten und vereinen Schnelllebigkeit mit Gesundheitsbewusstsein. Das besondere hierbei ist der von YFood verfolgte „Complete Nutrition“ Ansatz. Er führt dazu, dass die Produkte alle essenziellen Mikro- und Makronährstoffe enthalten, die der Körper benötigt.