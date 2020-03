L’Oréal: "Stand Up" gegen Belästigung

Bei der neuen Initiative von L’Oréal steht ein Trainingsprogramm mit einfachen Interventionsmaßnahmen in Belästigungssituationen im Fokus.

Das Ziel der Initiative: Bis 2021 weltweit eine Million Teilnehmer am Trainingsprogramm zu gewinnen, um gegen Belästigung in der Öffentlichkeit zu bekämpfen.Eine internationale Umfrage, die L’Oréal Paris mit dem Marktforschungsunternehmen Ipsos und Forschern der renommierten amerikanischen Cornell-Universität durchgeführt hat, kam dem Ergebnis, dass 78 Prozent aller Frauen schon einmal Belästigung in der Öffentlichkeit erlebt haben. Nur 25 Prozent der Opfer sagen, dass ihnen jemand geholfen hat. Die erschreckende Mehrheit (86 Prozent) der Befragten wissen nicht, was sie tun sollen, wenn sie Belästigung in der Öffentlichkeit beobachten.Die Ergebnisse bestärken L’Oréal Paris, sich für das Selbstwertgefühl von Frauen einzusetzen und die tägliche Belästigung in der Öffentlichkeit zu bekämpfen. Denn: 79 Prozent der Opfer sagen, dass sich die Situation verbessert hat, als jemand etwas dagegen unternommen hat.