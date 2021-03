Begonnen als fahrender Obst- und Gemüsehändler ist 11er heute der führende TK-Kartoffelspezialitäten-Hersteller in Österreich. Am 7. März 2021 feierte er sein 80-jähriges Bestehen.

50 Jahre Pommes Frites

11er

Pommes-Produktion

Umweltgedanke tief verankert

