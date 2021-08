Am bestehenden 11er-Standort Frastanz/Nenzing werden 16 Millionen Euro in ein neues Tiefkühllager investiert, nun wurde der Spatenstich für das Projekt gesetzt.

Nach einer intensiven Planungsphase und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nenzing stehen die Weichen für den Bau des neuen Tiefkühllagers. Das vollautomatische Hochregallager für die Kartoffelspezialitäten wird auf dem bestehenden 11er-Betriebsgelände auf einer Gesamtfläche von rund 2.000 m2 erbaut und wird Lagerkapazitäten für 8.000 Palettenstellplätze umfassen. "Mit dem Bau dieses neuen 11er-Tiefkühllagers stärken wir bewusst unseren Wirtschaftsstandort. Zudem werden wir in Zukunft deutlich unabhängiger und flexibler agieren können, was das Unternehmen langfristig fit für die Zukunft macht", begründet Geschäftsführer Thomas Schwarz das Millionen-Projekt.