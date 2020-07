Mit 14 starken Einreichungen startet die Abstimmung rund um den Carton Austria Award 2020 – mitgemacht werden kann bis zum 11. September 2020.

Die von CASH, ProCarton Austria und Propak Austria ins Leben gerufene Auszeichnung wird dieses Jahr zum dritten Mal an die innovativsten, kreativsten und am besten aussehenden Faltkarton-Verpackungen auf dem Markt verliehen. Die Sieger des Branchenpreises werden durch eine Fachjury-Wertung – bestehend aus den Redaktionen von CASH und Horizont des Manstein Verlages – sowie das Publikums-Voting ermittelt. Die Kriterien dafür sind die Wirkung am POS, das Erlebnis beim Auspacken des enthaltenen Produktes und natürlich die Nachhaltigkeit der Verpackung. Einen ausführlichen Überblick zu den Nominierten, sowie Grußworte der Verbandsvorsitzenden und eine Story zum Recycling von Karton finden Sie im CASH Pocket „3. Carton Austria Award 2020“ , welches der aktuellen CASH-Ausgabe (07/08-2020) beiliegt. Die Sieger werden am 6. Oktober 2020 im Rahmen des gemeinsamen Marketing Events von ProCarton und Propak Austria gekürt, CASH ist Medienpartner.