AB InBev gründet eigene Gesellschaft mit Sitz in Wien, um den österreichischen Biermarkt in Zukunft besser bearbeiten zu können.

Das Portfolio von AB InBev, mit einem Jahresausstoß von 550 Millionen Hektolitern Bier der größte Brauer der Welt, umfasst 500 Biermarken. Darunter befinden sich laut eigenen Angaben sieben der zehn globalen Top-Biermarken wie Bud, Bud Light, Stella Artois, Skol, Corona, Brahma und Aguila. Der internationale Bierriese befindet sich zurzeit auf Expansionskurs in Europa und hat nicht nur in Schweden, Dänemark und Polen nationale Niederlassungen eröffnet, sondern auch in Österreich. Die Verantwortung für die Marken des Bierkonzerns, dessen Vertrieb bisher lokale österreichische Partner (z.B. Kattus-Borco) bewerkstelligten, ist nun in einer eigenen Gesellschaft mit Sitz in Wien gebündelt, der Lennart Kübler als Country Manager vorsteht. "Österreich ist ein traditionelles Bierland, in dem jährlich knapp eine Milliarde Liter Bier gebraut wird. Das Importvolumen und Interesse an ausländischen Premium-Bieren nimmt deutlich zu. Wir freuen uns, gemeinsam mit starken lokalen Partnern Bewegung in den Markt zu bringen", so Kübler.