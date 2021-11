AGES: Geflügelpest in Österreich nachgewiesen

Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit bestätigt den Nachweis der Geflügelpest in einem Betrieb in Fischamend.

Seit Oktober gibt es vermehrte Fälle der Geflügelpest in Europa, am 25. November wurde die erste Infektion in Österreich bestätigt. Betroffen ist eine kleine Hühnerhaltung in Fischamend. Die Hühner des betroffenen Betriebs sind gestorben oder wurden unter behördlicher Aufsicht getötet, der Betrieb wurde gesperrt. Zuletzt trat die Geflügelpest im Frühjahr 2021 in Österreich auf, ebenfalls in einem Kleinbetrieb.