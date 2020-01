Agrana: Agrana investiert in Forschung

3,4 Millionen Euro fließen in zwei Standorte, einer davon in Tulln.

An 17 Standorten betreibt Agrana Forschung und Entwicklung, in Europa befinden sich fünf dieser Zentren. Zwei der Forschungsstätten werden nun durch zusätzliche Finanzierung aufgewertet. Das Labor in Mitry-Mory, Frankreich, wurde um 700 mvergrößert, wofür eine 2,6 Millionen Euro Investition notwendig war.Als nächstes steht die Erweiterung des Agrana Research & Innovation Center (ARIC) in Tulln an: 800.000 Euro fließen in den Ausbau, der das bereits 4.000 mgroße Labor um weitere 300 mvergrößert. Die Umbauarbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im ARIC forschen 85 Mitarbeiter in den Bereichen Frucht, Stärke und Zucker.