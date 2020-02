Agrana: Vertriebsaktivitäten weiter ausgebaut

Agrana erwirbt 100 Prozent des US-amerikanischen Distributionsunternehmens Marroquin Organic International Inc. und erweitert so seine Vertriebsaktivitäten im Segment Stärke.

Seit zwei Jahrzehnten arbeiten Agrana und Marroquin Organic International bereits zusammen, nun wurde der Pionier im Bio- und gentechnikfreien Lebensmittelzutatenbereich in den USA in die Agrana-Gruppe eingegliedert. Es "ist ein logischer nächster Schritt für uns", argumentiert Grace Marroquin, Gründerin von Marroquin Organic International: "Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit Agranas herausragender Bio- Produktlinie, tragen damit zum Marktwachstum bei und treiben Innovationen voran. Agrana ist auf dem in Nordamerika wachsenden Markt für Bio- und gentechnikfreie Produkte bestens positioniert." Dem stimmt auch Agrana-CEO Johann Marihart zu: "Der Erwerb dieses Unternehmens passt ideal zur Umsetzung unserer Spezialitätenstrategie im Segment Stärke. Agrana verfügt über langjähriges Know-how in der Herstellung von Stärke-Spezialitäten und setzt vermehrt auf Babynahrung oder Clean Label Stärken, die nicht chemisch modifiziert sind. Gerade die Bio-Herkunft oder Gentechnikfreiheit unserer Produkte wird von Kunden und Anwendern insbesondere auch in den USA geschätzt, wo Stärke größtenteils auf gentechnisch verändertem Mais basiert und gentechnikfreie Stärke-Spezialitäten zunehmend gefragt sind." Der US-Markt für verpackte Bio-Lebensmittel ist mit 17 Milliarden US-Dollar (2017) der größte weltweit und soll laut Euromonitor bis 2023 jährlich um durchschnittlich 8,2 Prozent wachsen.