AIZ/AMA: Gute Ernte, hohe Preise bei Getreide

Die heimische Getreideproduktion wird auf circa 2,9 Millionen Tonnen geschätzt und liegt damit über dem Vorjahresniveau. Die Teuerungen sind aber auch beim Grundnahrungsmittel deutlich zu spüren.

Der Krieg in der Ukraine macht dem weltweiten Getreidemarkt zu schaffen, ist sie das fünftgrößte Exportland für Weizen und das viertgrößte bei Mais. Gleichzeitig ist Russland der weltweit größte Exporteur für Weizen. Zusammen sind sie für mehr als ein Viertel der Weizenproduktion verantwortlich. Vieles davon ist nun aber zurückgegangen, die Weizenexporte der Ukraine halbieren sich sogar. Während das vor allem Auswirkungen auf die Versorgung in Afrika und den Nahen sowie Mittleren Osten haben, sind diese in der österreichischen Weizenversorgung kaum zu spüren. Nicht einmal ein Prozent der drei Millionen Tonnen des Getreideimports stammen aus der Ukraine, weshalb von "keiner direkten Bedeutung der Ukraine hinsichtlich Mengenströme für Österreich gesprochen werden kann". Die Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel bleibt hierzulande weiterhin gut. Das liegt auch daran, dass die diesjährige österreichische Getreideproduktion (exkl. Mais) nach den Rückgängen im vergangenen Jahr wieder gestiegen ist. Sie wird auf rund 2,9 Millionen Tonnen geschätzt. Mais wird mit über 5 Millionen Tonnen prognostiziert.

Wettereinflüsse auf die Getreideernte Das Ackerbaujahr begann mit einem trockenen Herbst, wodurch die Aussaat (von vornehmlich im Herbst ausgesätem Weichweizen) problemlos erfolgte. Andererseits fehlte es durch den trockenen Herbst und Winter an der für den Wachstumsstart benötigten Winterfeuchtigkeit. Im Frühjahr gab es nur eine geringe Bestockung, weshalb heuer weniger Ähren pro Quadratmeter als grundlegende Basis für die Ertragsbildung zur Verfügung standen. Allerdings führte der warme Mai bei ausreichender Niederschlagsmenge zu einer raschen Entwicklung, wodurch der Vegetationsrückstand aufgeholt wurde. Die wenigen Hitzetage im Juni mit den vierfachen Niederschlagsmengen zum Vorjahr wirkten sich zusätzlich positiv auf die Kornfüllung aus. Die Hitze und Trockenheit im Juli unterstützte eine zügige Ernte ohne große Unterbrechungen. Hagel und andere Unwetterereignisse spielten beim Getreide in diesem Jahr nur lokal eine Rolle.



Für die Kulturen der Herbsternte (Mais, Sojabohne, Sonnenblumen, Zuckerrüben) begann das Jahr 2022 mit einer langsamen Jugendentwicklung durch niedrige Temperaturen im April bis Anfang Mai. Im Laufe der Monate Mai und Juni konnte der Vegetationsrückstand aufgeholt werden. Die Maisbestände wurden in der kritischen Phase der Maisblüte im Juli in weiten Teilen des Maisanbaugebietes von einer Hitzewelle gepaart mit Trockenheit geschädigt, sodass teilweise die Befruchtung beeinträchtigt wurde. Daher ist bereits bis dato in weiten Teilen des östlichen Ackerbaugebietes mit einer mäßigen Maisernte zu rechnen. Auch die Bestände mit Sojabohnen, Sonnenblumen und Zuckerrüben werden von den Hitze- und Trockenphasen bisher unterschiedlich stark in Mitleidenschaft gezogen.

Bio-Anteil stabil, Soja auf Rekordniveau

Der Anstieg liegt unter anderem daran, dass Flächen wieder ausgebaut und höhere Hektarerträge erzielt wurden. So wurde beispielsweise Weichweizen, was zu den bedeutendsten Kulturen auf den Äckern Österreichs zählt, um fast 7.000 Hektar kräftig ausgedehnt. Die diesjährige Roggenfläche umfasst, nach einer geringen Zunahme (+1.565 ha), 34.334 ha. Hartweizen legte als bedeutendstes Getreide für die Herstellung von Teigwaren um 19 Prozent (+3.701 ha) kräftig zu. Der Anbau von Wintergetreide wird seit Jahren zulasten geringerer Sommergetreideflächen ausgeweitet. Hauptgründe hierfür sind die bessere Ausnutzung der Winterfeuchtigkeit mit der deutlich längeren Vegetationszeit vom Herbst bis zum nächsten Sommer und die Umgehung der Sommerhitze. Daher verlor die einst bedeutende Sommergerste um fast 20 Prozent und liegt mittlerweile um zwei Drittel unter der Anbaufläche von vor 10 Jahren.Bio ist auch aus der Getreidewirtschaft nicht mehr wegzudenken. Der Bio-Anteil an der Gesamtgetreideproduktion beträgt heuer 9,3 Prozent, der Bio-Anteil an der Verarbeitung sieben Prozent und der Bio-Anteil an den Lagerbeständen 13,3 Prozent. Die Lagerbestände für Bio-Getreide sind geringer als im Vorjahr. Der Bio-Anteil an der Gesamtgetreidevermahlung beträgt aktuell 12,5 Prozent, während im Vorjahr 11,5 Prozent der Mehlproduktion auf Basis von Bio-Getreide durchgeführt wurde. Der Anteil an Ackerflächen liegt laut AMA bei 20 Prozent und wurde nochmals um 2.591 Hektar ausgebaut. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Dinkel (+45 Prozent), aber auch Weichweizen, Roggen, Hartweizen und Sojabohnen wurden verstärkt in Bioqualität ausgesät.