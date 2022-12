nagaets-stock.adobe.com

Wohlbehütet in Mamas Armen. Längst erkennt der Handel auch die Relevanz von Baby-Nahrung und Co. im Eigenmarken-Sortiment. Auch die Industrie innoviert bei Quetschis, Snacks, Folgemilch und Co.

Vor allem durch Sachspenden in die Ukraine steigt die Relevanz von Babyprodukten in Umsatz und Menge, genauer Baby Nahrung und Baby Hygieneprodukte im laufenden Jahr, zeigen die Zahlen von NielsenIQ. Was die heimische Industrie und der Handel in diesem Segment bieten und welche Trends das Marktgeschehen lenken, hat CASH zusammengetragen.

Kinder sind das allerwichtigste auf der Welt. Dementsprechend ist es Eltern mehr als eine Herzensangelegenheit, dass es ihrem Nachwuchs gut geht. Und dieses Wohlbefinden fängt mit der richtigen N