Alma: Der Alpsommer übersiedelt nach Wien

Vorarlberg goes Vienna: Der Alpkäse Pop-Up Store soll Wiener:innen Vorarlberger Käsekultur näher bringen. Mit einer österreichweiten Marketingkampagne will der Käsehersteller Alma eine breite Masse erreichen.

Der Vorarlberger Käsehersteller geht in die Marketingoffensive. Zum einen findet der Alpkäse Pop-Up Store von Alma bereits zum vierten Mal in Wien, diesmal im Oktober in der Wiener Schleifmühlgasse 11, statt. Dort werden im Imbiss-Stil , Vorarlberger Alpkäsespezialitäten als Fondue, Toast, Alpkäsefladen und Käsesuppe zum Verkauf angeboten. Auch Alpkäse "in Reinform" und drei verschiedenen Reifegraden erwartet die Kundschaft. Von Mittwoch bis Sonntag können Wiener:innen und Tourist:innen erleben, wie das Alpleben so schmeckt.

Kurze "Reise" auf die Alm

Neben der Aktivität in Wien bespielt Alma Käse zudem ganz Österreich sowie Teile Deutschlands mit dem "Alpsommer". Die jährliche Marketingkampagne will das Alpleben einer breiten Masse an Menschen zugänglich machen. Unter dem Motto "Warst schon Mal zur Alp?" werden Interessierte und Käsefreunde für ein paar Sekunden mit auf die Alpe genommen. Denn, nirgendwo sonst auf der Welt gibt es noch so viele aktive Älpler:innen wie in Vorarlberg, lässt Alma wissen. Darin fänden die Menschen den Antrieb, "das Wissen und die Rarität Alpkäse in die Köpfe und Mägen der Menschen zu bringen". Kurze Videos begleiten zwei Alma Älpler:innenfamilien durch den Alltag und zeigen das Leben auf der Alp sowie die Herstellung von Käse. Die in erster Linie online stattfindende Kampagne wird mit Alpkäseaktionen in ausgesuchten Lebensmittelfachmärkten in Deutschland begleitet.