Alma: Der Alpsommer übersiedelt nach Wien

Alma

Der Alpsommer gipfelt Anfang September in seinem Höhepunkt: dem Alpabtrieb.

Vorarlberg goes Vienna: Der Alpkäse Pop-Up Store soll Wiener:innen Vorarlberger Käsekultur näher bringen. Mit einer österreichweiten Marketingkampagne will der Käsehersteller Alma eine breite Masse erreichen.

Der Vorarlberger Käsehersteller geht in die Marketingoffensive. Zum einen findet der Alpkäse Pop-Up Store von Alma bereits zum vierten Mal in Wien, diesmal im Oktober in der Wiener