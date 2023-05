Rupp Austria: Vorarlberger Käse ausgezeichnet

Über Alma und Rupp

Alma - das sind die traditionsreichen Streichkäseeckerl und vielfach prämierte Naturkäsespezialitäten aus Vorarlberg. Neben der Vermarktung von Berg- und Alpkäse von ca. 70 der 130 Vorarlberger Sennalpen betreibt Alma auch vier eigene Bergsennereien am Pfänderstock und im Bregenzerwald.



Die 1908 gegründete Privatkäserei Rupp ist das größte Familienunternehmen der österreichischen Milchwirtschaft und bietet unter den Marken Rupp und Alma Schmelz- sowie Naturkäsespezialitäten an. Darüber hinaus ist man auch im B2B-Segment tätig. Das Stammwerk liegt in Hörbranz und wurde 2008 in Betrieb genommen.