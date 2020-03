Mit der Aktion #Dudelhilfe spendet der Getränkehersteller pro verkaufter Flasche und Dose Almdudler zehn Cent an Österreichs Gastronomiebetriebe.

"Österreichs Familienunternehmen müssen gerade in einer so schwierigen Zeit wie dieser zusammenhalten. Es ist uns als Traditionsfamilienunternehmen ein Herzensanliegen die Wirte hierzulande finanziell zu untertützen. Almdudler ist durch ihre Treue groß geworden und hat der Gastronomie viel zu verdanken. Nun möchten wir den Wirten unter die Arme greifen", verkündet Sprudelfabrikant Heribert Klein in einer APA-Aussendung.Pro Flasche oder Dose, die im Onlineshop ( www.shop.almdudler.com ) bestellt werden, gehen daher zehn Cent an Österreichs Gastro-Betriebe. Die Aktion läuft so lange, bis die Wirte wieder aufsperren dürfen. „Dudeln wir auch in dieser beschwerlichen Zeit gemeinsam, wenn wir schon auseinander bleiben müssen! Bleiben wir alle zuhause und nutzen wir die Möglichkeit der Onlinebestellung“, ruft Klein alle Almdudler Fans zu ihrer Hilfe auf.