Almdudler: Hattrick für Almdudler

Das Marktforschungsinstitut market hat in einer Studie insgesamt 31 Limonadenmarken genau unter die Lupe genommen. Zum dritten Mal in Folge geht Almdudler als stärkste Marke hervor.

Was soll man da noch sagen, die Österreicher lieben ihr Limo-Original einfach. Sowohl in der Gesamtbewertung als auch bei Brand Drive und Sympathie konnte Almdudler die befragten Österreicher des aktuellen market Markttests "Limonaden 2020" erneut überzeugen und den market Quality Award nach 2018 und 2019 zum dritten Mal mit nach Hause nehmen. "Wir freuen uns sehr, dass wir 2020 bereits zum dritten Mal in Folge zur stärksten Limonadenmarke Österreichs ausgezeichnet wurden. Unsere Almdudler Produkte begleiten schon viele Generationen von Österreicherinnen und Österreichern. Sie wählten uns unter anderem in den Kategorien Vertrauen, Sympathie und Wichtigkeit für Österreich wieder auf Platz 1. Vielen Dank an unsere zahlreichen Almdudler Fans!", freut sich Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein. Für die Studie wurden 1000 Interviews geführt und 31 Limonaden unter die Lupe genommen. Coca Cola und Frucade folgen in der Gesamtwertung auf den Rängen zwei und drei.Almdudler sieht sich als das österreichische Nationalgetränk und darin den Erfolg begründet. "Als österreichisches Familienunternehmen war und ist es uns immer ein großes Anliegen, mit Almdudler alpenländisches Lebensgefühl in der Flasche zu vermitteln. Almdudler ist seit 1957 Teil der österreichischen Lebensart und mitten im Leben. Ob im Wirtshaus, im Gastgarten, auf der Almhütte oder daheim – Almdudler ist einfach dort, wo Menschen zusammenkommen", so Almdudler Marketingleiter Claus Hofmann-Credner.