Almdudler: Klassiker im Mehrweg-Gebinde

Almdudler Original und Zuckerfrei sind bei Spar in 1-Liter-Glas-Mehrwegflaschen erhältlich.

Spar kann das Angebot an Getränken in Mehrweg-Gebinden ausbauen und mit Almdudler einen namhaften Markenhersteller dafür gewinnen. Die von Egger Getränke abgefüllten Flaschen sind einzeln in der passenden 6er-Kiste erhältlich. Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling: "Wir wissen, dass Konsumenten wieder vermehrt zur Glas-Mehrwegflasche greifen, wenn sie angeboten wird. Es ist eine wichtige und nachhaltige Verpackungsalternative und wir sind dankbar, dass wir mit Spar den ersten Partner für die nationale Verfügbarkeit von Almdudler Original und Almdudler Zuckerfrei in der zeitgemäßen 1L Glas-Mehrwegflasche gefunden haben."

Jede der verwendeten Flaschen ist bis zu 50 Mal wiederbefüllbar, bevor sie recycelt werden muss. Erhältlich werden die Almdudler-Varianten in den Glasgebinden noch im Laufe des Jänners sowohl bei Spar, Interspar und Eurospar sein.