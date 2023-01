Dr. Wolff

Der Kosmetik- und Pharmaproduzent Dr. Wolff meldet für 2022 ein leichtes Umsatzplus und will in Zukunft noch stärker wachsen. Dazu beitragen sollen auch neue Produkte, die derzeit in der Entwicklung seien.

Der Hersteller von Kosmetik- und Pharmaprodukten Dr. Wolff ist in der Krise weiterhin stabil unterwegs. Das Unternehmen hat den Umsatz im Jahr 2022 nach vorläufigen Zahlen auf 363,2 Mio. Euro ste