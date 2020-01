NEOH die Schokoinnovation Made in Austria

NEOH expandiert mit verbesserter Rezeptur ins Nachbarland.

Mit voller Power ins neue Jahr startet das österreichische Start-up NEOH und schickt ihre Schokoinnovation in die deutschen Regale. Die Riegel gibt es in den Sorten Schoko, Himbeere und Kokos ab sofort bei REWE, Müller sowie in ausgewählten Nutrition Stores, Sportgeschäften und Fitnessstudios. Zusätzlich setzt das junge Unternehmen auf den Vertrieb über Amazon Prime. Nach zwei Jahren Forschung und Entwicklung wartet das ernährungsbewusste Gründerteam mit einem Upgrade auf: Dank Zuckerersatzformel hat der Riegel nun noch weniger Auswirkung auf den Blutzucker, enthält drei Mal mehr Ballaststoffe und ist zu 100 Prozent vegetarisch. Seit dem Markteintritt 2017 ist NEOH bereits 12 Millionen Mal über die Ladenkasse gegangen. Der Wert der Alpha Republic GmbH, die hinter dem Unternehmen von Gründer und Geschäftsführer Manuel Zeller steht, konnte auf 16 Millionen Euro verdoppelt werden.